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Petkim’e dördüncü kez Yeşil Liman Sertifikası

Petkim Limanı, yapılan denetimlerin ardından Yeşil Liman Sertifikasını dördüncü kez almaya hak kazandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:14
Petkim’e dördüncü kez Yeşil Liman Sertifikası

SOCAR Türkiye’ye ait Petkim Limanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ile Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan denetimlerin ardından Yeşil Liman Sertifikasını dördüncü kez almaya hak kazandı. Petkim Limanı’nın Yeşil Liman Sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından Petkim’in Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Demirözü’ye takdim edildi. Petkim, böylelikle dördüncü kez Yeşil Liman Sertifikasını mevcut yapısına eklemiş oldu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:14
  1. SOCAR Türkiye
  2. Petkim Limanı
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
  4. Türk Standardları Enstitüsü
  5. Yeşil Liman Sertifikası
  6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  7. Petkim’in Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Demirözü

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