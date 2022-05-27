Pesto sosu tarifi: Ev yapımı pesto sos

Ev yapımı pesto sos tarifi

Malzeme Listesi

2 demet taze fesleğen

100 g çam fıstığı

4 diş sarımsak

2 tutam tuz

150 g parmesan peyniri

400 ml zeytinyağı

Pesto sos tarifi nasıl yapılır?

Sap kısımlarını ayıklayıp, bol suda yıkadığınız fesleğenleri kurulayın. Çıtırlık kazanması ve aromasının daha yoğun hissedilmesi için çam fıstıklarını yağsız tavada 2-3 dakika kavurun. Parmesan peynirini rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Sarımsakları ayıkladıktan sonra tuz ilavesi ile bir havanda dövün. Ezilmiş sarımsakları, kavrulmuş çam fıstıkları ve fesleğen yaprakları ile mutfak robotunda püre haline getirin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve zeytinyağını azar azar ekleyip karıştırma işlemini sürdürün. Hazır durumda olan pesto sosu, yemek hazırlamaya vakit olmadığında bile domates, peynir, ekmek dilimi üzerinde sakınmadan kullanmak üzere buzdolabında saklayın. afiyet olsun!

Püf Noktası

*Biraz daha emek isteyen bir yöntem ancak pesto sosun aromasının daha kuvvetli, kıvamının daha yoğun olmasını istiyorsanız mutfak robotu yerine tüm malzemeleri sırasıyla havanda dövün.

*Buzdolabında kapağı kapalı kavanozda, derin dondurucuda üzeri kapalı buzluklarda porsiyon olarak kullanmak üzere saklayabilirsiniz.

*Zeytinyağını azar azar ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırın.

*Çam fıstığının yanı sıra yağsız tavada hafif bir şekilde kavurduğunuz ceviz içi, fındık ve kaju da kullanabilirsiniz.

*Sosun kararmasını önlemek için karıştırma esnasında buz ekleyebilirsiniz.