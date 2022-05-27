  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pesto sosu tarifi: Ev yapımı pesto sos
Kadın - Aile

Pesto sosu tarifi: Ev yapımı pesto sos

Makarna ve salataların içerisinde kullanılan pesto sos, parmesan, sarımsak ve fesleğen ile hazırlanır.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:56:00 - 2022-05-27 16:58:53
Pesto sosu tarifi: Ev yapımı pesto sos

Ev yapımı pesto sos tarifi

Malzeme Listesi

  • 2 demet taze fesleğen
  • 100 g çam fıstığı
  • 4 diş sarımsak
  • 2 tutam tuz
  • 150 g parmesan peyniri
  • 400 ml zeytinyağı

Pesto sos tarifi nasıl yapılır?

Sap kısımlarını ayıklayıp, bol suda yıkadığınız fesleğenleri kurulayın. Çıtırlık kazanması ve aromasının daha yoğun hissedilmesi için çam fıstıklarını yağsız tavada 2-3 dakika kavurun. Parmesan peynirini rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Sarımsakları ayıkladıktan sonra tuz ilavesi ile bir havanda dövün. Ezilmiş sarımsakları, kavrulmuş çam fıstıkları ve fesleğen yaprakları ile mutfak robotunda püre haline getirin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve zeytinyağını azar azar ekleyip karıştırma işlemini sürdürün. Hazır durumda olan pesto sosu, yemek hazırlamaya vakit olmadığında bile domates, peynir, ekmek dilimi üzerinde sakınmadan kullanmak üzere buzdolabında saklayın. afiyet olsun!

Püf Noktası

*Biraz daha emek isteyen bir yöntem ancak pesto sosun aromasının daha kuvvetli, kıvamının daha yoğun olmasını istiyorsanız mutfak robotu yerine tüm malzemeleri sırasıyla havanda dövün.
*Buzdolabında kapağı kapalı kavanozda, derin dondurucuda üzeri kapalı buzluklarda porsiyon olarak kullanmak üzere saklayabilirsiniz.
*Zeytinyağını azar azar ekleyin ve kıvam alana kadar karıştırın.
*Çam fıstığının yanı sıra yağsız tavada hafif bir şekilde kavurduğunuz ceviz içi, fındık ve kaju da kullanabilirsiniz.
*Sosun kararmasını önlemek için karıştırma esnasında buz ekleyebilirsiniz.

 

Tahin pekmezin 10 besleyici faydası: Hangi pekmez neye iyi geliyor?
Tahin pekmezin 10 besleyici faydası: Hangi pekmez neye iyi geliyor?

Kadın - Aile

Tahin pekmezin 10 besleyici faydası: Hangi pekmez neye iyi geliyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay