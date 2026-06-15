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Yerel Peş peşe şerit değiştirdi, karşıya uçtu!
Yerel

Peş peşe şerit değiştirdi, karşıya uçtu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Peş peşe şerit değiştirdi, karşıya uçtu!

Kocaeli Darıca'da tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği belirtilen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sürücüsünün peş peşe şerit değiştirdiği otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritteki araçla çarpıştı.

 

Kaza, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ardı ardına tehlikeli şekilde şerit değiştiren 20 F 8468 plakalı otomobil sürücüsü Ç.U. (55) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, bu sırada karşı şeritten gelen M.G.B. (38) yönetimindeki 34 PRD 488 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlar parçalanırken, sürücü Ç.U. ile araçta yolcu olarak bulunan A.C. (22) ve M.C. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ç.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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