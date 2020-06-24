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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 01:25:13 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

ANKARA (AA) - Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 404'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 363 artarak 260 bin 810'a çıktığı ülkede, 148 bin 437 kişi iyileşti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

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