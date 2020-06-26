  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Peru'da son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 175 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:33:00 -
Peru'da son 24 saatte koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 761'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 913 artarak 268 bin 602'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 156 bin 74 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı