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Aktüel

Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Peru'da son 24 saatte 89, Ekvador'da 49 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 02:02:03 -
Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1533'e, Ekvador'da ise 1618'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1533'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 628 artarak 54 bin 817'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 17 bin 527'ye çıktı.

- Ekvador'da ölü sayısı 1618'e yükseldi

Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 49 kişi artarak 1618 oldu. Ülkedeki vaka sayısı da 31 bin 881'e ulaştı.

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