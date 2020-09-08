  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:12:53 -
Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 29 bin 976'ya, Kolombiya'da 21 bin 615'e, Ekvador'da 10 bin 576'ya yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 138 kişi yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 976'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1598 artışla 691 bin 575'e, iyileşenlerin sayısı da 522 bin 251'e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 615'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 bin 327 artarak, 671 bin 848'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 11 bin 50 artışla 529 bin 279 oldu.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 52 artarak 10 bin 576'ya, vaka sayısı ise 308 artarak 110 bin 92'ye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 242 olarak kayda geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı. ..
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin..
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı