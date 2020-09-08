Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 29 bin 976'ya, Kolombiya'da 21 bin 615'e, Ekvador'da 10 bin 576'ya yükseldi.



Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 138 kişi yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 976'ya çıktı.



Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1598 artışla 691 bin 575'e, iyileşenlerin sayısı da 522 bin 251'e ulaştı.



Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 615'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 bin 327 artarak, 671 bin 848'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 11 bin 50 artışla 529 bin 279 oldu.



Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 52 artarak 10 bin 576'ya, vaka sayısı ise 308 artarak 110 bin 92'ye ulaştı.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 242 olarak kayda geçti.