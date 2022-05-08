Personelinin başörtüsü TSK’dan

Türkiye’de Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlemesi ile kadın subay ve astsubaylar için uygulanan başörtüsü yasağı 2017 yılında kaldırılarak isteyen personelin başörtü kullanmasına onay verilmişti. Bu uygulamanın başlamasıyla birlikte personelin atandığı görevde giymesi için verilen kıyafetlerde değişikliğe giden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), isteyen kadın personel için yazlık ve kışlık başörtü dağıtımına da onay verdi.

Yürekleri ferahlatan müjde

TSK’da görev yapan ve dini inançları doğrultusunda başörtüsü takmak isteyen kadın personele karargahtan yeni bir müjdeli haber geldi. Atanmış personellerin giyimlerine yönelik yeni bir düzenlemeye giden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), yeni kararları, başörtülü personeli de kapsadı. TSK İlk Nasıp İstihkakı Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre TSK personeline verilen malzemelere “başörtüsü” de eklendi. Daha önce başörtüsü yasağı nedeniyle mağdur edilen kadın personeller yasağın kaldırılmasının ardından şimdi kurum tarafından verilecek başörtülerini de kullanabilecekler.

2017 yılı itibariyle gerçekleşen yönetmelik değişikliğinin ardından TSK personellerinin kadın başörtü takabilmesi, buna uygun yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmişti. Bu kararın ardından TSK bir adım daha atarak, kadın personellerinin isteğine göre yazlık ve kışlık olmak üzere iki tür başörtü alabilme hakkı doğdu. Askeri kurumlar tarafından personele verilecek başörtüsünün kuvvet komutanlıklarının kıyafetlerine uygun bir şekilde olacağı öğrenildi.

Asıl anormallik yasak olmasıydı

Kendisi de 28 Şubat döneminde başörtüsü mağduru olan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: “TSK’da artık böyle bir şeylerin olması doğal geliyor. Bir üniformayı nasıl veriyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri, artık başörtüsü takmak isteyenler içinde o üniformanın bir parçası olarak onu da veriyor olması doğal bir şey. TSK’da asıl anormal olan bir şey başörtüsünün yasaklanması ve engellenmesiydi. Bu durum normalleşmenin en güzel örneklerinden bir tanesidir.”