Personelin hem maaşını düşürdü, hem tazminatları gasp etti! Yavaş zulmü ABB meclisinde

ÇINAR DEMİR ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılan hikayesine dönen EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca insan EYT’den emeklilik hakkı kazanırken ABB’de çalışan 500’ü aşkın personel de emeklilik hakkına kavuştu. Ancak aradan geçen aylara rağmen Yavaş, hâlâ 500’ü aşkın personelin kıdem tazminatını ödemedi.

Zulmü 9 ay sonra bitireceğiz

Kıdem tazminatları için her yolu deneyen EYT’li emekliler, son olarak mahkemeye başvurdu. Yavaş’ın personele ilişkin skandal tavrı bununla da sınırlı kalmadı. 4 yıldır ABB Başkanı olan Yavaş, belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarını da artıracağı yerde azalttı. İnsanların maaşlarına zam yapmak yerine haklarını gasp eden Yavaş, personeli illallah ettirirken söz konusu sıkıntılar ABB Meclis toplantısında gündeme getirildi.

Personel maaşlarında yaşanan zulmü gündeme getiren ABB Ulaşım Komisyonu Başkanı ve ABB AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, “1.5 yıldır ABB’de personelin maaşlarında yaşanan zulümle ilgili defalarca çözüm üretilmesi için çağrı yaptık. Ancak bugüne kadar olumlu bir adım atılmadı. ABB personeline AK Parti döneminde verilen hakları 11 yıl sonra CHP yönetimi tarafından ellerinden alınmamış olsaydı bugün BELKA’da çalışan bir şoför arkadaşımız tüm sosyal hakları ile birlikte 20-25 bin TL maaş alacaktı. Ancak şu anda 12-13 bin TL bir maaşla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Gereğinden fazla personel çalıştırıldığı için, sadece siyasi amaçlarla birtakım partilerin örgütlerinden yaptığını işçi alımları neticesinde bütçe dengesi bozuldu. Bu yüzden bu arkadaşlarımız haklarını alamıyor. Buradan mesai arkadaşlarımıza, personel kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Sabredin, gücünüz kalmadı ama sabredin. Bu zulmü inşallah 9 ay sonra sonlandıracağız” dedi.

EYT’den emekli olan insanların haklarına da değinen Yalçın, “Yavaş belediye başkanı seçilmeden önce ‘EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz’ diye vaatlerde bulunuyordu. Cumhurbaşkanımız bu sorunu çözdü. Şimdi siz de üzerinize düşeni yapın ve EYT’den emekli olan personelin kıdem tazminatını ödeyin. Siz bunu bile yapamadınız. Bunu yapamayan bir başkan EYT’lilerin sorununu nasıl çözecekti. Bir de bolluk, bereket, huzur getirecektiniz” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO