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Ekonomi Personel alımı ilanları! Kamu alımı başvuruları
Ekonomi

Personel alımı ilanları! Kamu alımı başvuruları

Kamu kurum ve kuruluşları personel alımı gerçekleştirmekte. Kamu personel alım ilanlarına bakıldığında bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler çok sayıda kadrolu ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmekte. Personel alım ilanları ile sağlık personeli, öğretim görevlisi, tekniker, zabıta memuru, itfaiye eri, kamu işçisi alımlarının yapılacağı görülmekte.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:04:00 - 2020-11-18 17:07:16
Personel alımı ilanları! Kamu alımı başvuruları

Kamu iş ilanları binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmekte. Kamu alımları kamu personel alımları iş ilanları üzerinden Çalışma Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden yayınlanmakta. KPSS sınavına giren adaylar kamu kurumlarına alınacak personel alımlarına ilişkin ilan araştırması yapmakta. İşte kamu kurumlarına personel alımı yapan kurumlar.

Adalet Bakanlığı 37 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor.

Gazi Üniversitesi 50 sözleşmeli Hemşire alımı yapıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 15 Sözleşmeli Personel Alıyor.

Gazi Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 195 Sözleşmeli Personel (4/B) alacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 Avukat Alacak.

Kamu personel alımı yapan kurumlar ve kamu personel alımlarına ilişkin ilan detayları için tıklayın.

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