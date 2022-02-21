Perşembe'de bu yana hız kazandı! Ukrayna ve Rusya arasında sıcak gelişme

Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamamen yok edildi.

Rus haber ajansı Interfax'ta yer alan Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Açıklamaya göre, söz konusu karakol Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 metre mesafede bulunuyor.

Çatışmalar hız kazandı

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar Perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı.

Elysee Sarayı gelişmeyi duyurdu

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Biden ve Putin ile telefonda görüştüğü ifade edildi. Macron'un ilgili tarafların katılımıyla Biden ile Putin arasında Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin bir zirve düzenlenmesini önerdiği ifade edilen açıklamada, iki liderin bu zirve önerisini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, zirvenin içeriğinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 24 Şubat'ta yapılacak görüşmede hazırlanacağı aktarıldı. Bu zirvenin düzenlenebilmesi için Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Macron'un tüm taraflarla görüşmelerin içeriğine hazırlanmaya çalışacağı kaydedildi.

Kremlin'den açıklama

Kremlin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığını, ancak her an bir görüşme ayarlanabileceğini belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Ukrayna üzerine yapılacak zirve için kesin bir plan yapılmadığını ancak bir toplantı ya da telefon görüşmesinin her an ayarlanabileceğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerine gerilimin arttığını ancak diplomatik temasların devam ettiğini belirtti. Peskov, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi'nde kısa süre içinde bir konuşma yapacağını ekledi.

"Öldürülecek kişiler listesi"

Açıklamada ayrıca, ABD medyasının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, 'öldürülecek kişiler listesi'nin hazırladığına dair haberlere ilişkin "tamamen yalan" açıklamasında bulundu.

Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde havan topu saldırılarının ve provakasyonların devam ettiğini ve durumun endişe verici olduğunu ifade etti ancak Rusya destekli ayrılıkçıların istemesi halinde, Rusya'nın Donbass'a doğrudan müdahele edip etmeyeceği sorusuna yanıt vermedi.