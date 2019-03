Perşembe seçim sonuçları 2019 | Ordu Perşembe 31 Mart seçim sonuçları oy oranları

31 Mart 2019 Ordu’nun Perşembe ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Perşembe seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Perşembe’de son durum ne? Perşembe seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Perşembe oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Perşembe’de son durum nedir? Perşembe’de hangi parti önde? Perşembe yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Ordu Perşembe yerel seçim sonuçları...

Perşembe partilerin oy oranları

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

Perşembe belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Ordu Perşembeyerel seçim sonuçlarına göre Perşembebelediyesini kim kazandı? Perşembebelediyesi hangi partiden? Perşembe31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Perşembehangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Ordu ili Perşembeilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Perşembeyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Perşembeseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Perşembeseçim sonuçlarını, Perşembepartilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Ordu büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Hilmi Güler (Cumhur İttifakı)

CHP Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Adıgüzel (Millet İttifakı)

Saadet Partisi Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı İdris Naim Şahin

BTP Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Fahri Özgen

Vatan Partisi Ordu Büyükşehir belediye başkan adayı Kemal Sümbül

Ordu AK Parti ilçe belediye başkan adayları

Akkuş İsa Demirci

Altınordu Aşkın Tören

Aybastı Beytullah Geçtan

Fatsa İbrahim Etem Kibar

Gölköy Fikri Uludağ

Gülyalı Talip Şen

Gürgentepe Yaşar Şahin

Kabadüz Yener Kaya

Kabataş Yakup Yılmaz

Korgan Tuncay Kiraz

Kumru Yusuf Yalçova

Mesudiye İsa Gül

Perşembe Mustafa Tandoğan

Ulubey İsa Türkcan

Ünye Hüseyin Tavlı

Çamaş Mahmut Ayparçası (MHP)

İkizce Osman Kaygı (MHP)

CHP Ordu ilçe belediye başkan adayları

Ordu Çamaş Ahmet Kesik

Ordu Perşembe Ata Alkan

Ordu Mesudiye Yavuz Ekşi

İYİ Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları

Ordu Aybastı Belediye Başkan Adayı Yüksel Ahmet Tokat

Ordu Ünye Belediye Başkan Adayı Berkay Torunoğlu

Saadet Partisi Ordu ilçe belediye başkan adayları

Ordu Altınordu Belediye Başkan Adayı Haluk Şensoy

Ordu Perşembe Belediye Başkan Adayı Ömer Özbütün

Ordu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65.13

Muharrem İnce: Yüzde 25.96

Meral Akşener: Yüzde 7.57

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.78

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.30

Doğu Perinçek: Yüzde 0.25

Ordu 2018 genel seçim sonuçları şöyle

Cumhur İttifakı: Yüzde 65.81

Millet İttifakı: Yüzde 32.65

AK Parti: Yüzde 48.68

CHP: Yüzde 22.90

MHP: Yüzde 17.13

İYİ Parti: Yüzde 8.60

SP: Yüzde 1.15

HDP: Yüzde 0.91

Ordu’da ne kadar seçmen oy kullanacak?

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart mahalli idareler genel seçiminde 581 bin 356 seçmenin oy kullanacağını söyledi.

Seçimlerin, Ordu’da bin 253 binaya konulacak toplam 2 bin 174 sandıkta gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, bunların 12’sinin seyyar sandık olduğunu belirtti. Ordu’da seçmen sayısında 2018 yılı seçim dönemine göre 23 bin 347 seçmen artışı olduğuna dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milletimiz, seçim yapmak konusunda dünyadaki en gelişmiş demokrasilere örnek olabilecek bir seçim performansına, demokratik olgunluğa ulaşmış bulunuyor. Bu vesileyle aziz milletimize minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Demokratik hayata geçtikten sonra seçimin sıhhatine yönelik olarak birkaç seçim dışında herhangi bir usulsüz seçim yapıldığına dair iddia dahi olmamıştır. Dolayısıyla bu durum, demokrasimizin gelmiş olduğu yeri göstermesi bakımından oldukça anlamlı ve memnuniyet vericidir” dedi.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak