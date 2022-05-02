Ramazan bayramı sebebiyle okullar tatil durumda. Hem öğrenciler hem de veliler tatilin kaç gün olduğunu, okulların hangi gün açılacağını araştırmaya başladı. Peki, Perşembe günü okullar açık mı?

Perşembe okullar var mı? 5 Mayıs Perşembe okula gidilecek mi?

Ramazan bayramı tatili bu yıl 9 gün olarak açıklanmadı. Bu sebeple bayramla birlikte tatil de sona erecek. 5 Mayıs Perşembe günü milyonlarca öğretmen ve öğrenci ders başı yapacak. Bilindiği gibi ara tatil nisan ayında yapıldı. Öğrenciler için bir sonraki tatil ise 19 Mayıs Perşembe günü olacak. Öte yandan 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek.