Perşembe günü okul var mı? 5 Mayıs Perşembe (yarın) okul tatil mi?
Perşembe günü okullarda ders var mı? Milli Eğitim Bakanlığı 5 Mayıs ve 6 Mayıs’ta okul olacak mı? açıklama yaptı mı? Ramazan Bayramı tatili hafta sonu ile 5 gün yapıldı. 5 Mayıs Perşembe günü bayram tatilinin biteceke olması nedeniyle yarın okul olup olmadığı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Okullar tatil mi, yarın okul var mı, perşembe cuma okul olacak mı?
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde okulların durumu da merak konusu oldu. Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs’ta başladı. Bayramın birinci günü pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte genellikle 9 gün tatil edilen bayramda tatil hafta sonlarıyla birlikte 5 gün oldu. Yarın bayram tatili dolayısı ile okullarda eğitime devam edilip edilmeyeceği merak ediliyor.
Perşembe cuma okul var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında bir bilgi vermedi. Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.