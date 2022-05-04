Perşembe günü okul var mı? 5 Mayıs Perşembe (yarın) okul tatil mi?

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde okulların durumu da merak konusu oldu. Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs’ta başladı. Bayramın birinci günü pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte genellikle 9 gün tatil edilen bayramda tatil hafta sonlarıyla birlikte 5 gün oldu. Yarın bayram tatili dolayısı ile okullarda eğitime devam edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Perşembe cuma okul var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında bir bilgi vermedi. Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.