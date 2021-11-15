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Kadın - Aile Perişan Kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay perişan kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Perişan Kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay perişan kurabiye tarifi

İçi yumuşak dışı kıtır kurabiye tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 14:56:00 -
Perişan Kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay perişan kurabiye tarifi

Kolayca yapıp, çayın, kahvenin yanında afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir kurabiye tarifi.

Malzemeler

  • 125g yumuşak margarin
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ 
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tarçın 
  • Aldığı kadar un (3,5 su bardağı)
  • 1 su bardağı iri kırılmış ceviz
  • 1 su bardağından biraz az kuru üzüm

Yapılışı

Margarin ve toz şeker mikserin hamur yoğurma uçları ile iyice çırpılır. Yumurtalar tek tek arkasından da sıvı yağ eklenerek tek tek çırpılır. Un, kabartma tozu ve tarçın elenerek karışıma yavaş yavaş eklenir. İyice karıştırılır. Hamur olunca kaptan ayrılıyor ve ele yapışmıyor. Bu şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. Tepsiye yağlı kağıt serilir ve bir kaşık yardımıyla hamurdan alınarak tepsiye konur. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25-30 dk kadar altı üstü iyice kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

 

 

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