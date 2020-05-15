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Perinçek'ten HDP'li belediyelere flaş sözler: Alırım belediyesini oradan uçururum

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:14:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelere tepki gösterdi.

Perinçek, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Bakın, kamyona 10 ton bomba yükler ve 16 polisi, 2 Mehmetçik'i şehit ederseniz, alırım belediyesini ben oradan uçururum. Orada öyle belediye bırakmam." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Okur

Yeni akit, Perinçek'i muteber bir konuma getirmiş. Aman Allah'ım!
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Murat gözükara

AZ BİLE SÖYLEMİŞ....
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