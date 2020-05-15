Perinçek'ten HDP'li belediyelere flaş sözler: Alırım belediyesini oradan uçururum
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelere sert tepki gösterdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelere tepki gösterdi.
Perinçek, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, "Bakın, kamyona 10 ton bomba yükler ve 16 polisi, 2 Mehmetçik'i şehit ederseniz, alırım belediyesini ben oradan uçururum. Orada öyle belediye bırakmam." ifadelerini kullandı.