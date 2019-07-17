Perinçek'ten dikkat çeken Babacan yorumu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili, "Siyasi ayak çıktı işte: Ali Babacan. Siyasi ayak CHP ve Akşener’in müttefiki. Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu kimlerin yanında? Siyasi ayak temizleniyor AK Parti’den. Kimin yanına geçiyor?" ifadelerini kullandı.

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