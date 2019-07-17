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Perinçek'ten dikkat çeken Babacan yorumu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili, "Siyasi ayak çıktı işte: Ali Babacan. Siyasi ayak CHP ve Akşener’in müttefiki. Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu kimlerin yanında? Siyasi ayak temizleniyor AK Parti’den. Kimin yanına geçiyor?" ifadelerini kullandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
Perinçek'ten dikkat çeken Babacan yorumu

15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programına katıldı. Burada Ufuk Akkaya'nın sorularını cevaplayan Perinçek, halen süren 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarına değindi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre Perinçek, şu görüşleri dile getirdi:

"Siyasi ayak çıktı işte: Ali Babacan. Siyasi ayak CHP ve Meral Akşener’in müttefiki. Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu kimlerin yanında? Siyasi ayak temizleniyor AK Parti’den. Kimin yanına geçiyor?

CHP’nin, Meral Akşener’in yanına geçiyor. Başka siyasi ayak var mı? AK Parti içerisindeki Fethullah dostları kim: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan.

Abdullah Gül 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşma yaptığını 2 Nisan 203’te kendisi itiraf etmişti.Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştığı zaman Foreign Policy’de ‘ABD, Ankara'daki adamını kaybediyor’ yazıldı. ABD’nin Ankara’daki adamıydı Davutoğlu. O siyasi ayak şimdi AK Parti’den uzaklaşıyor. Niçin Amerika Abdullah Gülleri, Ali Babacanları, Davutoğlularını AK Parti’den koparıyor? Niçin ABD, Meral Akşener’i MHP’nin içinden kopardı? Demek ki MHP’yi vatansever cephede gördü ve böldü. Amerika niçin CHP’yi, FETÖ’yü bölmeye çalışmıyor? AK Parti’yi, MHP’yi bölmeye çalışıyor? Vatan Partisi’ni hedef alıyor?"

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. FETÖ
  4. Ali Babacan
  5. Doğu Perinçek

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