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Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 09:32

Türkiye Fırat'ın doğusunda bekasını tehdit eden ABD destekliterör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı'nı devreye soktu. Türkiye'nin terörle mücadelesine terör örgütlerinin hamileri ve maşaları karşı çıkarken Türkiye'deki solcu kesimde sessizliğini korurken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilginç açıklamalar da bulundu.

Bir TV programına katılan Perinçek, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili solak camiayı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

"Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan desteklerdi"

Kendi siyasi serüvenini ve 1968 hareketinin solcu lideriyle olan anılarını anlatan Perinçek, başta Mehmet Ali Aybar, Mihri Belli ve Hikmet Kıvılcımlı olmak üzere Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan gibi solcu isimlerinde Barış Pınarı Harekatını destekleyeceğini savundu.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:32
  1. Vatan Partisi
  2. Deniz Gezmiş
  3. Mahir Çayan
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Fırat'ın doğusu

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  • aslaasla8 dk önce
    yalan bu gün deniz gezmiş ve arkadaşları aponun arkadaşlarıydı. haliyle ypy desteklerlerdi

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