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Spor Performansı düşen Kerem'e zam üstüne zam!
Spor

Performansı düşen Kerem'e zam üstüne zam!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayan genç oyuncu için Okan Buruk nihai kararı verdi. Kerem'in en az 1 yıl daha takımda tutulmasını isteyen Okan Buruk, Kerem'in isteği üzerine maaşına zam yaptırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 16:04:00 -
Performansı düşen Kerem'e zam üstüne zam!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olmayan genç oyuncu için Okan Buruk nihai kararı verdi. Kerem'in en az 1 yıl daha takımda tutulmasını isteyen Okan Buruk, Kerem'in isteği üzerine maaşına zam yaptırıyor.

Galatasaray'ın bu sezon en önemli silahlarından olan Kerem Aktürkoğlu'na bir zam daha yapılıyor. Takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan fakat son anda Galatasaray'da devam etme kararı alan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine yüklü miktarda zam yapılıyor.

YÜZDE 57'LİK ZAM YAPILIYOR
Galatasaray ile imzaladığı yeni sözleşme sonrası 8 milyon TL garanti ücret kazanan Kerem Aktürkoğlu'na bu kez de yüzde 57'lik bir zam yapılıp maaşı 14 milyon TL'ye yükseltilecek. Sarı kırmızılı kulübe 2020 Eylül’ünde bedelsiz olarak gelen 24 yaşındaki futbolcu, 2021 Aralık’ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Bu gelişmenin ardından Galatasaray taraftarı ikiye bölündü. Bazı taraftarlar Kerem'in bu maaşı hak ettiğini söylese de bazıları da verilen paranın çok olduğunu savundu.

 

 

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Yorumlar

Ömer

Takım içinde ücretler dengeli olmalı birine fazla birine az olmaz . İstisna hariç özel yıldız olur tamam . Kerem in diğer oyunculardan farkı yok nerden geldiğini unutmamalı .
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