Perez'den Arda yorumu: Çılgın

İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid ile Real Valladolid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. 50. dakikada Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçen İspanyol devi 88. dakikada Brahim Diaz ve 90+6. dakikada Endrick'in golleriyle maçı 3-0 kazandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 52. dakikada sarı kart görürken 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Arda Güler'in Real Valladolid maçındaki istatistikleri göz kamaştırdı. 19 yaşındaki on numara, 69 dakika sahada kaldığı maçta 63 kez topla buluştu. Milli futbolcu, 42 pas denemesinden 36'sında başarılı oldu. Arda Güler'in Real Valladolid maçındaki 5 şut denemesinin 3'ü kaleyi buldu. Öte yandan 19 yaşındaki on numara, girdiği 11 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.

0-0 sona eren ilk yarının ardından Kylian Mbappe'nin soyunma odasına dönerken tünelde Arda Güler ile konuştuğu ortaya çıktı.

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Fransız yıldızın Arda Güler'e savunma arkasına yaptığı koşularda ara paslarını daha hızlı atmasını istediği öğrenildi.

Mücadeleyi Real Madrid Başkanı Florentino Perez de tribünden takip etti. Perez'in maçtan önce Arda Güler'in ilk 11'de olduğunu öğrendiği anları sevinçle karşıladığı ortaya çıktı.

İlk 11'i gördükten sonra yanındakilere Arda Güler hakkında; "Çılgın bir oynama arzusu var. Bu çocuk olgunluğu nedeniyle 18 yaşında bir çocuk gibi görünmüyor, çok cesur ve üstelik çok iyi..."