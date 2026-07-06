Pereira’yı göndermişlerdi! Nottingham Forest’e 2 Avrupa kupalı teknik adam
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Nottingham Forest yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Vitor Pereira ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner ile anlaştı.
Premier Ligi ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Glasner'in liderliği, taktiksel uzmanlığı ve kazanma zihniyeti onu, kulübü bir sonraki aşamaya taşıyacak ideal kişi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.
Glasner, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile de 2026'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Nottingham, şubat ayında göreve getirdiği Vitor Pereira’nın sözleşmesindeki fesih maddesinin kullanıldığını ve yol ayrımına gidildiğini açıklamıştı.