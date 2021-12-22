Pereira'ya darbe üstüne darbe

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Pereira'nın isminin gündeme geldiği Flamengo eski hocası Jorge Jesus'la anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımından gönderilen Vitor Pereira Flamengo'nun gündemine gelmişti. Ancak Flamengo daha önce 2019 ve 2020 yılları arası Brezilya ekibinde görev yapmış olan 67 yaşındaki Jorge Jesus'un takımın başına getirilmek üzere anlaşıldığını açıkladı.

Sözleşmesini feshedebilir

Jorge Jesus'un Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de biteceği, sözleşmeyi feshetmeye de hazır olduğu ve Benfica'dan gelecek son kararı beklediği dile getirildi.