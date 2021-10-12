Pereira'nın gizli silahı! Trabzonspor'u onunla vuracak

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, 2. sıradaki Trabzonspor'la karşılaşacak. Bu maçta liderliği perçinlemek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, son zamanlarda performansı zirve yapan Ferdi Kadıoğlu'na özel bir görev verecek.

Trabzon'a önde baskı kuracak

Sabah'ın haberine göre; Portekizli teknik adam, lider gideceği Trabzon deplasmanından aynı şekilde dönmek isterken, bu sezonun yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'na Trabzonspor'u ters pozisyonlarda yakalama adına farklı görevler verdi. Pereira, 22 yaşındaki oyuncusundan topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi.

Portekizli çalıştırıcı, böylelikle hem hücuma bir kişi fazla yollamayı hem de rakibin savunmasında paylaşım sorunu oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte ön alanda baskıyı çok önemseyen Pereira, tüm hücum oyuncularına bu baskıdan asla vazgeçmemelerini öğütlüyor.