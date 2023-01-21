Pereira'dan Fenerbahçe'ye tarihi müjde!

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, şu anda Flamengo'nun başında ve takımına Diego Rossi'yi transfer etmek istiyor. Daha önce Kim Min-Jae ile Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye kazandıran Vitor Pereira, yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak. Diego Rossi için bahsedilen rakam tam olarak 15 milyon euro!

Flamengo Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fenerbahçeli Diego Rossi'nin peşinde! Deneyimli hoca, Sarı Lacivertliler'i çalıştırırken Kim Min-Jae'yi alarak, kulüp adına müthiş bir yatırım yapmıştı. Ayrıca Miguel Crespo'yu da transfer eden Vitor, hem performans anlamında hem de yatırım anlamında Fenerbahçe için bir kazanım daha sağlamıştı. Şimdi ise İstanbul ekibine belki de son bir iyilik daha yapacak olan Portekizli, Diego Rossi'yi transfer etmek istiyor.

Akşam'a göre; Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Diego Rossi'yi isteyen Vitor Pereira, Uruguaylı hücumcu için Flamengo yönetiminden kesenin ağzının açılmasını talep ediyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncusu için tam 15 milyon euro yani 306 milyon TL isteyecek! Teklifleri bu aşamadan başlatacak olan yönetimin yine epey kârlı bir transfer satışı gerçekleştireceği konuşuluyor.

Uruguaylı oyuncuyu sezon başında 5.5 milyon euroya alan Fenerbahçe, yine çok iyi bir yatırım gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe forması ile 29 maça çıkmış ve 3 gol ile 10 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak 24 yaşındaki oyuncunun daha da gelişeceğini düşünen Flamengo, bu yatırıma olumlu bakıyor.