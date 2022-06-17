Pereira, Yılmaz Vural'a özendi!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sarı - lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Portekizli çalıştırıcı, dün gece oynanan Paranaense karşılaşmasına yaptığı hareketle damga vurdu. Pereira'nın kırmızı kart gören oyuncusu Roni'ye karşı sert tutumu Brezilya'da gündem olurken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Pereira, futbolseverler tarafından teknik direktör Yılmaz Vural'a benzetildi.

Geride bıraktığımız sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan ancak gelen kötü sonuçların ardından sarı - lacivertli kulübün yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Brezilya'da gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'de oldukça çalkantılı bir dönem geçiren ve basın toplantılarıyla sık sık kamuoyunda konuşulan Pereira, bu kez de oyuncusuyla yaşadığı bir problem sonrasında sosyal medyada yer buldu.

Sarı - lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Cornthians'ın başına geçen Vitor Pereira, dün gece oynanan Paranaense maçında dikkatleri üzerine çekti.

MAÇ BERABERE BİTTİ, 72. DAKİKADA ORTALIK KARIŞTI

Pereira'nın takımı Corinthians, Paranaense deplasmanına çıktı. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekibin golünü 5. dakikada Roger Guedes ile öne geçti. Paranaense, 82'de David Terans'ın penaltısıyla eşitliği sağladı. Müsabaka böyle sonuçlanırken, 72. dakikada yaşananlar gündeme damgasını vurdu.

ADETA ÇILDIRDI

Vitor Pereira'nın öğrencilerinden Roni, 72. dakikada oyun durmuşken rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gördü ve Portekizli çalıştırıcı adeta çılgına döndü.



BREZİLYA'DA GÜNDEM OLDU

Futbolcusunun üzerine sinirli bir şekilde yürüyen ve elleriyle oyuncusunun boynundan tutarak tokatlayan Pereira'nın bu hareketi Brezilya'da çok konuşuldu ve manşetlerde yer aldı.

Vitor Pereira'nın bu hareketini gören Türk futbolseverler de tecrübeli çalıştırıcıyı ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'a benzetti.



