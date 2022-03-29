  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Pereira, Josef de Souza'nın peşinde
Spor

Pereira, Josef de Souza'nın peşinde

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'ın başına geçen teknik direktör Vitor Pereira, eski öğrencisi Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 21:32:00 -
Pereira, Josef de Souza'nın peşinde

Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan Josef De Souza, ülkesine geri dönebilir. Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, eski öğrencisiyle yeniden çalışmak istiyor.

Porto ve Fenerbahçe'de Josef de Souza ile çalıştı

Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'ın başına geçen teknik direktör Vitor Pereira, Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza'yı transfer etmek istiyor. Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe'yi çalıştırırken Josef de Souza ile beraber çalışmıştı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 3 gol kaydetti. Josef de Souza geçmişte ülkesinde Vasco da Gama, Gremio ve Sao Paulo formaları giymişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay