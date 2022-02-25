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Spor Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisinin peşinde
Spor

Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisinin peşinde

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira, eski öğrencisini kadrosunda görmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 14:02:00 -
Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisinin peşinde

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira, eski öğrencisini kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe'ye bu sezon başında gelen Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerde 2. dönemine fırtına gibi başlasa da devamını getirememişti. Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran 53 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Brezilya ekibi Corinthians ile anlaşmaya varmıştı.

Brezilya ekibinin başına geçen Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerden eski öğrencisini istiyor. 

Corinthians, Rossi için girişimlere başladı iddiası

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi. 

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