Pereira 2 isimle yolları ayırabilir

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek zirveye kurulan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertli kulüp milli arayı değerlendirerek iyi bir dönüşle liderliğini sürdürmek istiyor. Ocak ayının yaklaşmasıyla transfer için çalışmalar başladı. Teknik kadro ve yönetim 4 futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan 4 isim ile ilgili teknik kadro ve yönetimin kararı netleşti. 2 isim için imza kararı verilirken 2 isme ayrılık yolu gözüktü

Pereira’nın mutlaka takımda kalması gerekir dediği isim olan Ferdi Kadıoğlu ile her konuda anlaşma sağlandı. Futbolcu ara transfer döneminde resmi imza atılacak.

Ferdi kendisine sarı - lacivertli renklere bağlayacak olan 5 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 1.750 bin Euro alacak. Yönetim ayrıca sözleşmesine de 15 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi de eklenecek.

Eski Fenerbahçeli Barış Alıcı, Altınordu'da birlikte yetiştiği, Fenerbahçe'ye beraber transfer olduğu ve Westerlo'da da birlikte oynadığı kaleci Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler geldiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Berke Özer ile de sözleşme mutlaka uzatılmalı raporunu verdi. Yönetimin ise futbolcuyu takımda tutmak için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

İki sezon görev yaptığı Belçika'nın Westerlo takımında gelişim kaydeden 21 yaşındaki genç file bekçisinin de Fenerbahçe’de kalmak istediğini yönetime bildirdi.

Eski Fenerbahçeli Barış Alıcı, Altınordu'da birlikte yetiştiği, Fenerbahçe'ye beraber transfer olduğu ve Westerlo'da da birlikte oynadığı kaleci Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler geldiğini açıklamıştı.

Öte yandan Serdar Aziz ve Jose Sosa ile ilgili ise taviz verilmeme kararı alındı. Pereira takımın dengesini bozacak rakam isterse Serdar Aziz ile de yollar ayrılabilir.

Geçen sezonun başında takıma transfer olan Jose Sosa bu sezon sakatlığı sebebiyle maçları kaçırdı. Portekizli teknik adam, Jose Sosa’yı takımda kesinlikle istemediğini yönetime bildirdi. Pereira “Sosa’dan çok fazla fayda sağlayamadım” dedi.