Perakendecilerden önemli talepler BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerde 4 binden fazla mağazanın boş durduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerde 4 binden fazla mağazanın boş durduğuna dikkat çekerek, “Caddelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüksek maliyetler nedeniyle büyük bir potansiyel atıl kalıyor. Kamu otoritesi, bu gerçekten hareketle 1-2 yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18’lik KDV’yi yüzde 8’e indirmeli” talebinde bulundu.

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