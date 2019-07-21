Perakendecilerden önemli talepler
BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerde 4 binden fazla mağazanın boş durduğuna dikkat çekti.21 Temmuz 2019 Pazar 10:42
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerde 4 binden fazla mağazanın boş durduğuna dikkat çekerek, “Caddelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüksek maliyetler nedeniyle büyük bir potansiyel atıl kalıyor. Kamu otoritesi, bu gerçekten hareketle 1-2 yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18’lik KDV’yi yüzde 8’e indirmeli” talebinde bulundu.
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