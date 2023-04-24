Pepe 40 yaşında dev takıma imza attı

Porto'nun ve Portekiz futbolunun efsane ismi Pepe kariyeri hakkında yeni bir karar aldı. Yıllardır Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan yıldız stoper hem performansı hem de saha içinde yaptığı hareketleriyle uzun süredir futbolda yer alan oyuncu kariyerinin geleceğiyle ilgili verdiği kararla futbolseverlerin dikkatini çekti.

Uzun yıllardır Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu futbolun en sert isimlerinden biri. Porto ve Real Madrid'in yanı sıra Beşiktaş forması da giyen Pepe'nin kariyeri başarılarla dolu.

Kariyerine Sport Club Corinthians Alagoano'da başlayan Pepe daha sonra Maritimo'ya transfer oldu. Buradan yıldızının parladığı Porto'ya giden Portekizli oyuncu iki yıl forma giydikten sonra kupaları kazandığı Real Madrid'e transfer oldu. Eflatun beyazlılarda üç kere Şampiyonlar Ligi, iki kere UEFA Süper Kupası, iki kere FIFA Dünya Kulüpler Kupası, üç kere La Liga, iki kere İspanya Kupası ve üç kere de İspanya Süper Kupası kazandı. Portekiz ile de Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Pepe, Porto ile de dört kere lig, üç kere Portekiz Kupası birer kez de Süper Kupa ve Dünya Kupa Galibi kupasını kazanmıştı.

2017 yılında Real Madrid ile sözleşmesi biten Pepe Beşiktaş'a transfer olarak taraftarları hem çok sevindirmiş hem de çok şaşırtmıştı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı başarıda ön planda olan Pepe performansıyla taraftarları mutlu etmişti.

2018/2019 sezonunun devre arasında Porto'ya geri dönen Pepe ilerleyen yaşına rağmen futbola devam ediyordu. Bu sezon 40 yaşına gelen Pepe şaşırtıcı bir karar alarak sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini bir yıl daha 2024'e kadar uzattı.

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Pepe bu sezon 28 maçta forma giyerken Portekiz Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.