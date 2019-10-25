Pentagon'dan yeni açıklama: Asker gönderme kararı aldık ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Mark Esper yaptığı açıklamada ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG kontrolünde bulunan alandaki petrol sahalarını korumak için asker ve zırhlı araçlar göndermeyi düşündüğünü söyledi. NATO'ya üye 29 ülkenin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluşturan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Mark Esper, ABD'nin DAEŞ militanlarının petrol sahalarına erişim sağlamayacağından emin olmak istediğini bildirdi. ABD'nin petrol sahaları çevresinde zırhlı araçlarla askerlerini yeniden konumlandırmayı düşündüğünü belirten Esper, kaç asker olacağını söylemekten çekindi. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump tüm ABD askerlerinin Suriye'yi terk etmesi konusunda ısrar etmişti.

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