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Pentagon'dan yeni açıklama: Asker gönderme kararı aldık

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2019 Cuma 17:28
Pentagon'dan yeni açıklama: Asker gönderme kararı aldık

ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Mark Esper yaptığı açıklamada ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG kontrolünde bulunan alandaki petrol sahalarını korumak için asker ve zırhlı araçlar göndermeyi düşündüğünü söyledi.

NATO'ya üye 29 ülkenin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de buluşturan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Mark Esper, ABD'nin DAEŞ militanlarının petrol sahalarına erişim sağlamayacağından emin olmak istediğini bildirdi.

ABD'nin petrol sahaları çevresinde zırhlı araçlarla askerlerini yeniden konumlandırmayı düşündüğünü belirten Esper, kaç asker olacağını söylemekten çekindi.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump tüm ABD askerlerinin Suriye'yi terk etmesi konusunda ısrar etmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 17:28
  1. ABD
  2. Mark Esper

YORUM YAZ

  • jklşjklş7 sa önce
    ........ işgalci abd 
  • Şeref GazioğluŞeref Gazioğlu8 sa önce
    Pentagon un tasmasız köpeği Trump zavallı bir adam....
  • abdullahabdullah9 sa önce
    pentagon-DEAŞ işbirliği yakında KERKÜK-MUSUL bölgesindeki saldırılarla ortaya çıkacak...ABD bu haydut, ne ilke, ne ahlak, ne insanlık..hiçbir kuralı yok
  • DervisDervis10 sa önce
    Dikkat bunlar bize saldırmak için karar aldılar bak İngiliz fransız almanca gelecek acilen nükleer atom bol bol silah uretelim bu yıl bol bol tahıl ekelim ekonomiyi çok iyi yapalım uç yıl savaşa girecek gibi hazırlık yapalım içerdeki hainlere dikkaatt edelim ülkemize ordumuza duaaa edelim
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 10 sa önce
    Hırsızın arsızdan farkı olsaydı deaşın,YPG nın yaptığına ABD devlet kimliği ile sahip olup kefilenmezdi.DEAŞ,YPG=ABD.

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