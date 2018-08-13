Pentagon'dan Türk pilotlar için flaş açıklama!

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının, yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.