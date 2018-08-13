Pentagon'dan Türk pilotlar için flaş açıklama!
Trump'un Türkiye'ye F-35 satışını askıya alan skandal tasarıyı imzalamasının ardından gözler ABD'de F-35 uçakları ile ilgili eğitim alan Türk pilotlara çevrildi.13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:45
Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, F-35 uçaklarının Türk pilot ve teknik bakım ekibinin Arizona'daki eğitim çalışmalarının, yasada istenen raporu Kongre'ye sununcaya kadar devam edeceğini söyledi.
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