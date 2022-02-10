Pentagon'dan Rusya açıklaması: 'Son 24 saatte...'

Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, “Son 24 saat de dahil olmak üzere, Rusya’nın diğer bölgelerinden Ukrayna ve Belarus sınırlarına takviye askerler sevk etmeye devam ettiğini görmeye devam ettik” dedi.

Kirby, “Belirli sayılar vermeyeceğiz, ancak artmaya devam ediyor” diyerek şu anda sınırda 100 binden fazla askeri personel bulunduğunu kaydetti.

Diğer muharebe gruplarının da yolda olduğuna dair işaretler gördüklerini dile getiren Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri yeteneklerini güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Her gün kendine daha fazla seçenek sunuyor, her gün yeteneklerini geliştiriyor, zaten çok gergin olan durumu her gün istikrarsızlaştırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

John Kirby, bir Rus işgali durumunda Ukrayna’dan sivilleri tahliye etmek için ABD ordusunun yardım operasyonlarına katılmasının mümkün olduğunu, ancak bunun gerekli olmayabileceğini söyledi.

ABD haftalar önce, geçen yaz Kabil’de yaptığı gibi ABD’lileri Ukrayna’dan askeri olarak tahliye etme niyetinde olmadığını açıklamıştı.

ABD, Rusya’nın yakın gelecekte Ukrayna’ya yönelik olası büyük çaplı bir işgale hazırlandığını iddia ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Rus mevkidaşı Putin ile Moskova’da ve ardından Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski ile Salı günü Kiev’de bir araya geldi.

Macron, Putin’den daha fazla gerginlik olmayacağına dair sözler aldığını söylerken, Paris, bu ziyaretin durumu sakinleştirmek için ilerlemeyi mümkün kıldığını vurguladı.