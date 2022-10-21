Pentagon'dan İran İHA'sı yorumu: Toprak kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor

"İranlı askeri personelin Kırım’da Rus ordusuna dron eğitimi verdiği" iddiaları Washington’da tartışılmaya devam ediyor.

Beyaz Saray’ın ardından Pentagon Sözcüsü Ryder da günlük basın toplantısında, Rusya’nın İran dron sistemleri ile Ukrayna’yı hedef aldığını ve İran askerlerinin Rus askerlerine dron eğitimi verdiğini doğruladı. Ryder, "İran’ın sadece Orta Doğu’da değil bugün gördüğümüz üzere başka bölgelere de terör ihraç etme suçuna ortaklık ettiğini görmeye devam ediyoruz." dedi.

Ukrayna’ya desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Ryder, "Dronların etkisine gelince, bunu daha önce de benden duymuş olabilirsiniz. Bunlar korku yaratmak üzere psikolojik silahlar olarak kullanılıyor ama operasyonel olarak Rusya’nın sahada alan kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.” ifadesini kullandı.

Ryder, Ukrayna’nın çok sayıda İran dronunu düşürdüğünü aktararak Rusya’nın elinde kaç dron olduğuna ilişkin detay vermedi.