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Dünya Pentagon'dan hastane skandalına dair açıklama
Dünya

Pentagon'dan hastane skandalına dair açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-09 07:10:00 -
Pentagon'dan hastane skandalına dair açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bakan Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması sonrasında uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililere haber verilmemesi konusuna ilişkin, gecikme ile ilgili detayları araştırdıklarını, bildirim prosedürlerini iyileştirmek için adımlar atılacağını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, gazetecilere, Austin’in hastaneye kaldırılması sonrasında başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Bakan Austin'in 22 Aralık'ta Washington yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nde geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını, ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder, ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesine alındığını aktardı.

Ryder, "Bilinci açıktı ama çok acı çekiyordu. O gün doktorlar tarafından testlere ve değerlendirmeye tabi tutuldu. 2 Ocak günü öğleden sonra, Bakan'ın durumu ve tıbbi tavsiyelere dayanarak bazı yetkileri, Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e devredildi. Bu durumdan Pentagon'daki ilgili yetkililer ve çalışanlar da rutin şekilde e-posta yoluyla bilgilendirildi." dedi.

4 Ocak'ta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığına da bilgi verildiğini aktaran Ryder, ancak Savunma Bakanlığının özel kalem müdürünün gripten dolayı görevinin başında olmaması nedeniyle ilgili bildirimlerde gecikme yaşandığını söyledi.

“Bakanlık, bildirim prosedürlerimizi iyileştirmek için adımlar atacak”

Ryder, Austin’in hastaneye kaldırılması sonrası Biden dahil üst düzey yetkililere haber verilmesindeki gecikmenin detaylarını araştırdıklarını, zamanında bildirim prosedürlerine Beyaz Saray ve Kongre’yi de eklemek için prosedürleri incelediklerini dile getirdi.
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Bakan Austin’in sağlık durumuyla ilgili geç bildirimden dolayı sorumluluğu üzerine aldığını vurgulayan Ryder, “Bakanlık, bildirim prosedürlerimizi iyileştirmek için adımlar atacak. Ayrıca ben de kişisel olarak sizden özür diliyor, daha iyisini yapmak ve sizi bilgilendirmek için taahhütte bulunuyorum.” diye konuştu.

Ryder, Austin’in Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıkarılarak özel bir bölümde hala iyileşmeye devam ettiği bilgisini paylaşarak, ne zaman taburcu olacağının ise henüz bilinmediğini söyledi.

Bakan Austin’in cuma gününden bu yana görevinin başında gerekli tüm iletişim erişimine sahip olduğuna işaret eden Ryder, bugün günlük güvenlik brifingini aldığını, Pentagon’un yurt içi ve dışındaki günlük operasyonlarını izlemeye devam ettiğini aktardı.

Ryder, Austin’in rahatsızlığı veya hastanede ne tür bir tıbbi müdahale yapıldığı konusunda bilgi vermezken, durumu hakkında gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğini söylemekle yetindi.

Savunma Bakanı Austin'in hastane kaldırılması olayı

ABD'de, Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması tartışma yaratmıştı.

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Savunma Bakanlığını izleyen medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, Austin'in sağlık durumunun geç bildirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirmiş, yapılan açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkının olduğu vurgulanarak, Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirilmişti.

Aralarında eski Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu bazı Cumhuriyetçiler, Austin'in görevine son verilmesi gerektiğini gündeme getirmiş ancak Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, Austin’in görevine devam edeceğini bildirmişti.

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