Pentagon’dan dikkat çeken PKK iddiası! PKK’nın yeni ittifak kurduğu müttefiki bakın kimmiş!

ABD askeri istihbarat birimlerinin hazırladığı raporda, Türkiye'nin askeri operasyonu ile birlikte PKK'nın İran destekli militanlarla işbirliği yapmaya başladığı belirtildi. ABD askeri istihbarat birimlerinin İran destekli militanların, terör örgütü PKK ile Türkiye’ye karşı koordineli saldırılar düzenlediğine dair bulguları ve görüşlerini paylaştı.

"PKK ve İran destekli milisler Türk güçlerine saldırdı”

ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından hazırlanan raporda İran destekli militanların son aylarda Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine saldırılar düzenlediği de belirtilirken, "Irak’taki bu saldırıların bazıları PKK ile işbirliği içinde gerçekleşti" yorumu yapıldı.

Kapsamlı raporda, "Türkiye'nin Şubat ayında kuzey Irak'ta PKK'yı hedef aldığı saldırıların ardından yeni bir İran destekli militan grup, Musul'un kuzeyindeki Türkiye'nin askeri üssüne roket saldırısı düzenledi" denildi.

"İşbirliği yapmaya devam edecekler”

Yayınlanan raporda, "DIA, Türkiye'nin hava ve drone ile PKK'yı vurmasına tepki olarak bu militan grubun PKK ile koordineli çalışmaya devam edeceğini öngörüyor" denildi.

DIA'nin hazırladığı raporda ise; terör örgütü PKK ile işbirliği yapan militanların amacına dair de yorumlar yer aldı.

İşbirliğinin amacına dair bir teori

Raporda, "Militanlar muhtemelen Türkiye'nin operasyonu sonrasında Türk güçlerine saldırarak Irak'ın bağımsızlığının koruyucuları olarak görülmelerini amaçlıyor" denildi.

813 milyar dolar talep ettiler

Öte yandan Pentagon’un bütçe talebine ilişkin ortaya çıkan belgelerde, Kara Kuvvetlerinin bütçesinde dış operasyonlar kapsamında Suriye’de PKK gruplarına ve Irak’a ‘eğit-donat destek fonu’ kapsamında 813 milyar dolar bütçe talebinde bulunulması da dikkat çekici bulundu.