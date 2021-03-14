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Teknoloji Pentagon'a ummadığı yerden Xiaomi darbesi
Teknoloji

Pentagon'a ummadığı yerden Xiaomi darbesi

Pentagon'un Çinli teknoloji firması Xiaomi’yi kara listeye alma adımıyla ilgili karar veren mahkeme, Pentagon'un yaklaşımını "derinden kusurlu" olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 00:33:00 -
Pentagon'a ummadığı yerden Xiaomi darbesi

ABD ile Çinli teknoloji devleri arasındaki gerginlikte önemli bir karar çıktı. Yakın zamanda Xiaomi'nin ülkede yatırım yapmasını yasaklayan bir karar alan Amerikan hükümeti ve Savunma Bakanlığı Pentagon'un kararı federal mahkemeye takıldı.

Mahkeme, kararın hatalı olduğuna hükmetti. Alınan kararla Xiaomi'ye bu yasaklar uygulanamayacak.

Çin ordusu ile ilişkili iddiası

Pentagon yetkilileri, Xiaomi'nin Çin ordusu ile ilişkili firmalardan biri olduğunu öne sürmüş, ABD topraklarında yapacakları yatırımların durdurulmasını istemişti.

Ancak mahkemenin kararında "Çinli firma, sivillerin kullanımı için ticari ürünler üreten halka açık bir firmadır" vurgusu dikkat çekti.

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