Pentagon yalandan ‘endişe verici’ dedi

İsrail’e silah göndermek için çırpınan ABD, bir yandan BMGK’da İsrail’e eleştiriyi bile engelliyor diğer yandan endişeli olduğunu belirtiyor... İşte siyonist yanlısı tiyatro oynayan ve bunu dünyaya yutturmaya çalışan ABD’nin son tenakuzu... BMGK’da İsrail’e yönelik eleştiriyi kabul etmeyen ABD’de Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail’in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı hakkındaki raporların “endişe verici” olduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, “sivillerin hayatlarının korunması gerektiğini yinelemeye devam ettiklerini” belirtti.

Yardım bekleyen Gazzelilere yapılan saldırı hakkındaki raporların “endişe verici” olduğunu kaydeden Ryder, “Bu masum can kayıplarını duyduğumuza elbette çok üzüldük ve söylediğim gibi, İsrail’in askeri operasyonlarında çok fazla sivilin öldürüldüğünü kabul ediyoruz” ifadesini kullandı. Aynı ABD’nin BM elçi yardımcısı Robert Wood, ise “Gerçek bilgiye sahip değiliz” yalanını dile getirdi.