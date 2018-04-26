Pentagon: Suriye'de savaş büyüyecek

Bölgede DAEŞ saldırılarının arttığını ileri süren Mattis, ABD'nin DAEŞ'e karşı operasyonlarını bölge ülkelerinin yardımıyla genişleteceğini söyledi.

ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Mattis, şunları söyledi:

''Şimdilik Suriye'den çekilmiyoruz. Savaşı sürdürüyoruz, savaşı genişleteceğiz ve daha fazla bölgesel destek getireceğiz.''

Savunma Bakanı, ABD'nin DAEŞ'e karşı savaşta operasyonlarını genişletirken bölge ülkelerinden yardım alacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez 3 Mart'ta Ohio'da bir mitingde duyurduğu 'tez zamanda Suriye'den çekilme' niyetine dair birkaç açıklama daha yaptı, ama kendi yönetiminden muhalefetle karşılaştı.