Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Pentagon: Suriye'de savaş büyüyecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmelerde şekillenen Suriye'den kısa vadede çekilmeme kararıyla ilgili ABD Savunma Bakanı Jim Mattis değerlendirmelerde bulundu.

26 Nisan 2018 Perşembe 18:13
Pentagon: Suriye'de savaş büyüyecek

Bölgede DAEŞ saldırılarının arttığını ileri süren Mattis, ABD'nin DAEŞ'e karşı operasyonlarını bölge ülkelerinin yardımıyla genişleteceğini söyledi.

ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Mattis, şunları söyledi:

''Şimdilik Suriye'den çekilmiyoruz. Savaşı sürdürüyoruz, savaşı genişleteceğiz ve daha fazla bölgesel destek getireceğiz.''

Savunma Bakanı, ABD'nin DAEŞ'e karşı savaşta operasyonlarını genişletirken bölge ülkelerinden yardım alacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez 3 Mart'ta Ohio'da bir mitingde duyurduğu 'tez zamanda Suriye'den çekilme' niyetine dair birkaç açıklama daha yaptı, ama kendi yönetiminden muhalefetle karşılaştı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:13
  1. Suriye
  2. IŞİD

YORUM YAZ

  • DADAŞ OSMAN KARATAŞDADAŞ OSMAN KARATAŞ48 dk önce
    TÜRKİYEYE AKLINCA GÖZ DAĞI VERİYOR HALBUKİ ARTIK DÜNYA BİLİYORKİ DEAŞ DA SEN TERÖRİST TE SEN
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'de vekil aday adaylığı şartları açıklandı
  1. CHP'de vekil aday adaylığı şartları..
  2. Wembley stadyumuna 500 milyon..
  3. Amerika: Çekilme yok, işi daha da..
  4. Galatasaraylı yöneticiden olay sözler!
  5. Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 7 kişi..
  6. Olaylı derbide tutuklama kararı çıktı
  7. Olaylı derbide üç tutuklama var!
  8. Başkentte yeni başkan Hakan Han Özcan!
  9. Üyeler Demirören'in ihracını istedi!
  10. MHP il başkanı istifa etti
  11. 8 bin yıllık tarihte yolculuk:..
  12. Beşiktaş kararını verdi: Maça..
  13. ''Irak'ta operasyonlar artacak''
  14. Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı! Kat..
  15. Denizli'de 80 anaokul öğrencisi..
  16. Üniversite öğrencilerinden kitap okuma..
  17. Helal olsun! Çocuklara..
  18. Erdoğan'ın adaylık dilekçesi imzaya..
  19. Juncker: 2 Yunan askeri serbest..
  20. Benzersiz bir şehir: Efes Antik Kenti
O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu