Penta Teknoloji’nin cirosu 2022 yılında yüzde 73 artarak 9,8 milyar TL’ye ulaştı

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarının ve bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji, 2022 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Buna göre, Penta Teknoloji’nin 2022 yılında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artışla 9,8 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 761 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 556 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Şirket 2022 yılını 103,7 milyon TL net kâr ile kapatırken, 2021 yılı sonunda 967 milyon TL olan öz kaynakları 2022 sonu itibariyle 1,5 milyar TL seviyesine ulaştı.