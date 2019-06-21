Pensilvanya'da büyük patlama! ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir gaz rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi.

ABD'nin Pennsylvania (Pensilvanya) eyaletinin Philadelphia şehrinde bir gaz rafinerisinde sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin güneyindeki Philadelphia Energy Solutions rafinerisinde meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı. Yerel basında çıkan haberlerde patlamada henüz ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Bölgeye gelen acil durum ekipleri çalışmalara başladı ve bölgeye giden yollar kapatıldı.

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