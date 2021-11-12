Penguen şaşırttı! Yanlışlıkla 3 bin km bakın hangi ülkeye gitti

Antarktika'da yaşayan bir Adelie pengueni yanlışlıkla doğal yaşam alanından 3 bin kilometre uzaklaşarak Yeni Zelanda kıyılarına seyahat etti.

Yeni Zelandalılar, sahil kenarında buldukları penguene Pingu ismini verdiler.

Pingu'yu bulan Harry Singh isimli bölge sakini, ilk gördüğünde pengueni "yumuşak bir oyuncak" sandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Singh, "Penguen aniden kafasını hareket ettirince, gerçek olduğunu anladım" dedi.

Ancak Adelie penguenlerinin Yeni Zelanda kıyılarına ilk kez gelişi değil. Daha önce iki kez daha benzer vakalar yaşanmıştı.

Singh'in Facebook hesabında yayımladığı görüntülerde, penguenin kayıp ve yalnız olduğu görülüyor.

Singh, "Bir saat boyunca hareket etmedi ve oldukça bitkin görünüyordu" dedi.

Pingu'nun suya girmediğini gören ve kıyıdaki diğer hayvanlar tarafından hedef olabileceğini düşünen Singh, penguenin kurtarılması için yetkilileri aradığını söyledi ve "Bir köpeğin veya kedinin midesine girmesini istemedik" dedi.

Ardından da yaklaşık 10 yıldır Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda penguenleri rehabilite eden Thomas Stracke'ye ulaştı.