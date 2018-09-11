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Pendik'teki rehine kriziyle ilgili yeni gelişme

Pendik'te dün öğleden sonra bir okulda nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

11 Eylül 2018 Salı 12:27
Pendik'teki rehine kriziyle ilgili yeni gelişme

Pendik'te dün bir okulda nişanlısı Hümeyra K.'yı rehin alan Umut D., gözaltı işleminin ardından bu saban adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Umut D., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:27
  1. İstanbul
  2. Pendik
  3. Rehine krizi
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  6. yeni gelişme

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