Pendik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Pendik’te aşırı hız nedeniyle meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik D100 Karayolu Kaynarca Mevkii Ankara istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Türkcan yönetimindeki 34 EH 3243 plakalı kamyonet aşırı hız ve kayganlaşan zeminden dolayı hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 34 GG 4290 plakalı pikapa çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap, önündeki servis aracına arkadan çarptı. Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayı gören Arda Karali isimli bir vatandaş, “Trafikte seyir halinde ilerliyordum. Arkadaki araçla aramızda en az 50 metre vardı. Normal ilerlerken bir anda ne olduğunu anlayamadım. Arkadaki araç ortada kalan araca çarptı, o da benim araca çarptı. Bir kişi sıkıştı, o da hastaneye kaldırıldı. Olacağı varmış, yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra geçmiş olsun diyorum. Arkadaki araç çok hızlı geliyordu. Öndeki duramadım abi bende suç yok diyor. Kendisini sol şeride attı, benim gördüğüm oydu” diye konuştu.

Öte yandan, kaza nedeniyle D-100 Karayolu üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.