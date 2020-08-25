  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pendik'te yol kenarındaki araziye düşen aracın sürücüsü yaralandı
Aktüel

Pendik'te yol kenarındaki araziye düşen aracın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:00:12 -
Pendik'te yol kenarındaki araziye düşen aracın sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te park sırasında kontrolün kaybedilmesi üzerine araziye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokak'ta sürücü Kezban İpek 16 H 6494 plakalı otomobilini park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol seviyesinden aşağıda bulunan araziye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü İpek, düştüğü yerde ters dönen otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İpek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra otomobil düştüğü yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'

Analist Gary Wagner, altın fiyatlarıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Wagner, fiziksel alıcıların kısa vadeli gürültüyü görmezden gelmel..
Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!
Siyaset

Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!

Tecavüz skandalı ortaya çıkan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğ..
İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması
Gündem

İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması

Doğal gaz keşfi ile ilgili 5 gün boyunca adeta sessizliğe gömülen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu’nun doğal gaz ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı