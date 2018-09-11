Pendik'te nişanlısını rehin alan şahıs tutuklandı
Pendik'te bir lisede Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.11 Eylül 2018 Salı 12:51
Pendik'te, nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Umut D. isimli asker, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra K'yi okulda bıçakla rehin almıştı.
Müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek teslim olan Umut D, gözaltına alınarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülmüştü.
SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
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