0553 313 94 23

Pendik'te nişanlısını rehin alan şahıs tutuklandı

Pendik'te bir lisede Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

11 Eylül 2018 Salı 12:51
Pendik'te nişanlısını rehin alan şahıs tutuklandı

Pendik'te, nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan asker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Umut D. isimli asker, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra K'yi okulda bıçakla rehin almıştı.

Müzakere timinin yaklaşık 1,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek teslim olan Umut D, gözaltına alınarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülmüştü.

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:51
  1. Okul Aile Birliği
  2. Pendik Yenişehir Mahallesi
  3. Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
  4. Anadolu Adliyesi
  5. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği

YORUM YAZ

  • VERDECVERDEC1 sa önce
    IYI OLMUS SAPIKLAR ASKER OLURSA BÖYLE KANUNLARA KARSI KENDILERI GELIRSE ASLINDA BUNLARI ASMAK LAZIM TÜRKIYEDE BÜYÜK BIR TEMIZLIK GEREKIYOR SIRADAN IPTE SALANDIRACAKSIN BIRAKALIM ARTIK AVRUPAYI AVRUPA KENDI CIKARLARINA CALISIYOR BIZ NEDEN AVRUPANIN CIKARLARINA CALISALIM BIZ KIMSENIN IC ISLERINE KARISMIYORIZ AVRUPA NEDEN BIZIM IC ISLERIMIZE KARISIYOR NEREDE KALDI AVRUPANIN BENIMSEDIGI ÖZGÜRLÜK YALNIZ KENDILERI ICIN GECERLI AVRUPA DENILEN NAZILER.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
  1. Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
  2. Dışişleri'nden ABD'ye sert FKÖ tepkisi
  3. Göbek, kadından çok erkeği öldürüyor
  4. Dozerle düzleme yapan işçi hayatını..
  5. Başkent'te alacak verecek meselesinde..
  6. FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı..
  7. Çok konuşulan iddia için MEB'den..
  8. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
  9. Sakarya'da DAEŞ operasyonu! 3 Iraklı..
  10. Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet..
  11. Yediğiniz tavuklar tavuk değil
  12. Yerli akıllı telefon fabrikasına 100..
  13. Doğuma yetişirken kazada bebeğiyle..
  14. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyi..
  15. Şenol Güneş ezber bozdu!..
  16. Şehit annesi FETÖ'cüye seslendi:..
  17. Yaşar Değirmenci: Hicret Müslüman için..
  18. Trabzon'da feci kaza! 9'u çocuk, 17..
  19. Milli takıma gelmek istemeyen..
  20. AK Parti İzmir'de, Büyükşehir..
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Havelsan F-35 için kolları sıvadı
Havelsan F-35 için kolları sıvadı
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

Günün Karikatürü

11 Eylül 2018
Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!