  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Çok ama çok kötü haber az önce geldi! Karar bugünden itibaren yürürlükte! Rekor para ödeyecekler

Erdoğan’dan flaş karar! O isimleri gece yarısı görevden aldı

O istihbaratçıdan İsrail’le ilgili şok “Kıbrıs” iddiası! Alttan alta bunu yapmaya başladılar, Türkiye hemen tedbir almalı

Endişelenmemek elde değil O harita yayınlandı! Türkiye tehlike altında

O iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Ali Yerlikaya korkusu bacayı sardı! O karanlık isim, İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı aldı

Her tahmini tutan Kolçak hemen karşısına geçip duyurdu: Gram altın o tarihte 3 bin lira olacak

Arap ülkelerinden skandal “Filistin” kararı! Yok artık daha neler

Gazze’de şehir çatışmaları başladı Hamas yeni video paylaştı! İsrail askerleri kaçacak delik arıyor

Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan BAE'den beklenmedik karar! ABD ile anlaştılar
Yerel Pendik’te hafriyat kamyonu bariyerleri aşıp yola devrildi
Yerel

Pendik’te hafriyat kamyonu bariyerleri aşıp yola devrildi

Yeniakit Publisher
2023-11-14 19:07:21 - 2023-11-14 19:07:21

Pendik’te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak alt yola devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonun devrildiği esnada yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Kaza, Pendik’te Tevfik İleri Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kamil A. yönetiminde olan kum ve taş yüklü hafriyat kamyonu, virajı döndüğü esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan kamyon yolun aşağısındaki başka bir yola devrilerek ters yattı. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonunun dorsesindeki kum ve taşlar ise tüm yolu kapattı. Hafriyat kamyonunun devrildiği esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası faciayı önledi.

Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda bir süreliğine trafik akışı sağlanamadı.

Kaza hakkında konuşan Ali Sefer, "Biz buraya geldik kamyon kaymış bariyerlere vurmuş sonrada ters yatmış" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23