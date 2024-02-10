  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan çıkarması! Türkiye ile satın alımlar! Seçim sonucunda: yumuşak şeker alımına ilişkin anlaşma kapısı

Banka promosyonunda yeni kampanyalar! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İrfan Değirmenci'den ayrılık çıkışı! Halk TV’den ayrıldığını açıkladı, yine şaşırtmadı! O kararla bıraktı! Çekilme kararı

Birçok ülke satın almak için kapımızda yatıyordu! Suudi Arabistan'dan çok konuşulacak Gökbey kararı

AB ve BM'den son dakika İsrail açıklaması: Feci sonuçları olur

Çip üretimi! İşte yeni çılgın proje: 350 milyon doları harcandı! Duyurmuştu: Yarı iletken üretimde adresi zirve

Volkswagen marka: T-Cross'un fiyatlarına yeni yıl ayarı! Güncel: 1.493.000 lira oldu! Sürücüler, ortaya çıktı!

Milyarlarca dolar harcanan helikopter projesi çöp oldu! Ani kararla rafa kaldırıldı

İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısında yeni gelişme

BAE, Türkiye'den satın alacak! Beklenmedik atağı: Türkiye'ye yeniden talep yapıldı! BAE’deki ilan...
Yerel Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Yerel

Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 07:12:00 -

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın yanındaki 4 katlı binaya sıçradı.

Yangın saat 03:00 sıralarında Esenyalı Mahallesi Mimoza Sokak’ta 3 katlı binanın çatısında çıktı. Alevlerin artmasıyla yangın, bitişiğindeki 4 katlı binanın çatısına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 binada da maddi hasar oluştu.

Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gebze'de boya fabrikasında yangın
Gebze'de boya fabrikasında yangın

Yerel

Gebze'de boya fabrikasında yangın


ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü
O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Dünya

O ülkede orman yangını can aldı: 19 ölü

Bungalov evde konaklıyordu, çıkan yangında hayatını kaybetti!
Bungalov evde konaklıyordu, çıkan yangında hayatını kaybetti!

Yerel

Bungalov evde konaklıyordu, çıkan yangında hayatını kaybetti!

Orman yangınlarında can kaybı da yaşanmıştı: Yangında zarar gören ailelere tazminat verilecek
Orman yangınlarında can kaybı da yaşanmıştı: Yangında zarar gören ailelere tazminat verilecek

Gündem

Orman yangınlarında can kaybı da yaşanmıştı: Yangında zarar gören ailelere tazminat verilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23