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Yaşam Pendik sular kaçta gelecek 24 Nisan | Silivri sular ne zaman gelir İSKİ su kesintileri
Yaşam

Pendik sular kaçta gelecek 24 Nisan | Silivri sular ne zaman gelir İSKİ su kesintileri

İstanbul su kesintisi saatleri güncel | 24 Nisan Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelir? İstanbul güncel su kesintisi listesi 24 Nisan 2022

Yeniakit Publisher
2022-04-24 18:35:00 -
Pendik sular kaçta gelecek 24 Nisan | Silivri sular ne zaman gelir İSKİ su kesintileri

İstanbul’da kimi zaman arıza kimi zaman ise bakım sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. 24 Nisan Pazar günü de bazı ilçelerde su kesintileri mevcut. Peki, sular kaçta gelecek?

Pendik sular kaçta gelecek 24 Nisan | Silivri sular ne zaman gelir İSKİ su kesintileri

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Kaynarca Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.04.2022 16:30

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah

Arıza Sebebi      :               300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               24.04.2022 08:00

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 24.4.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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