Pendik Belediyesi’nden ‘Kent mobilyaları’ için ihale
Pendik Belediye Başkanlığı kent mobilyaları mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında 750 Adet Bank, 150 Adet Çöp Kutusu ve 60 Adet Çiçeklik Alımı - Mal Alımı yapılacak. İhale 12.12.2022 tarih ve saat 14:00’de Pendik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Malın/İşin teslim süresi; 01.01.2023 tarihinde iş başlayıp, 60 takvim günü içerisinde bitirilecek. Yüklenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim edecek.
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